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22 июня, 13:20

Десятое за день землетрясение зафиксировано у побережья Севастополя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

В Чёрном море у берегов Севастополя зафиксирована серия землетрясений — их число за день достигло десяти. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь.

По её словам, три из произошедших толчков были ощутимы жителями города. Остальные прошли слабее и не вызвали заметных последствий. Последний толчок произошёл в 14:07 по московскому времени. Его энергетический класс составил 10,4, магнитуда — 4,1.

«Зафиксировано уже десятое землетрясение за сегодня. Три из них были ощутимые», цитирует Бондарь РИА «Новости».

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Ранее Life.ru сообщал о серии из семи землетрясений в акватории Чёрного моря у берегов Севастополя. Первый ощутимый сейсмический удар магнитудой 3,7 произошел в 06:14. Эпицентр находился на расстоянии около 26 километров от городской черты.

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Полина Никифорова
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