Десятое за день землетрясение зафиксировано у побережья Севастополя

В Чёрном море у берегов Севастополя зафиксирована серия землетрясений — их число за день достигло десяти. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь.

По её словам, три из произошедших толчков были ощутимы жителями города. Остальные прошли слабее и не вызвали заметных последствий. Последний толчок произошёл в 14:07 по московскому времени. Его энергетический класс составил 10,4, магнитуда — 4,1.

«Зафиксировано уже десятое землетрясение за сегодня. Три из них были ощутимые», — цитирует Бондарь РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал о серии из семи землетрясений в акватории Чёрного моря у берегов Севастополя. Первый ощутимый сейсмический удар магнитудой 3,7 произошел в 06:14. Эпицентр находился на расстоянии около 26 километров от городской черты.