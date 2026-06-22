Захарова назвала неприемлемым курс Армении на ЕС при участии в ЕАЭС

Россия считает неприемлемым подход, при котором Армения рассчитывает сохранить преимущества участия в Евразийском экономическом союзе и одновременно двигаться в сторону Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, такую позицию разделяют и другие участники евразийской интеграции. В Москве подчёркивают, что совмещать выгоды двух различных экономических объединений не получится.

«Ещё раз подчеркну, что чисто потребительский подход — идти за наш счет в ЕС — для нас неприемлем. Как следует из заявления лидеров – наши партнёры по евразийской интеграции такого же мнения», — сказала Захарова.

Дискуссия вокруг внешнеполитического курса Армении усилилась после того, как в марте парламент страны одобрил закон о начале процесса вступления в Европейский союз. В апреле документ подписал президент Ваагн Хачатурян.

Эксперты отмечают, что выход из Евразийского экономического союза может привести к потере ряда торговых преимуществ. В частности, речь идёт о льготных таможенных ставках и отдельных механизмах беспошлинного ввоза товаров.

На этом фоне вопрос о дальнейшем выборе экономического курса остаётся одной из ключевых тем в отношениях между Москвой и Ереваном.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила: Армения остаётся полноправным членом ОДКБ со всеми правами и обязанностями, хотя более двух лет воздерживается от участия в мероприятиях организации. В апреле президент республики подписал закон о запуске процесса вступления в ЕС.