Доктор Мясников назвал «красные флаги» смертельно опасного состояния

Внезапная одышка в сочетании с отёком одной ноги может указывать на опасное состояние — тромбоэмболию лёгочной артерии, при котором требуется срочная медицинская помощь, предупредил телеведущий и врач Александр Мясников.

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист отметил, что такие проявления относятся к «красным флагам». По его словам, отёк одной конечности вместе с нарушением дыхания может свидетельствовать о том, что тромб из вен ног попал в лёгочную артерию и нарушил кровоток.

К тревожным симптомам врач также отнёс кашель с кровью и резкое падение уровня кислорода в крови при отсутствии заболеваний дыхательной системы. Мясников подчеркнул, что промедление в подобных случаях может привести к быстрому ухудшению состояния и угрозе для жизни.

Он уточнил, что при подтверждённой тромбоэмболии пациенту необходимо как можно скорее ввести препараты, разжижающие кровь, чтобы восстановить кровообращение и предотвратить осложнения.

Ранее Мясников рассказывал, что ранняя диагностика онкологических заболеваний эффективна не во всех случаях. По его словам, заметное снижение смертности от рака достигается лишь при отдельных локализациях опухолей. Специалист отметил, что речь идёт о раке кишечника, молочной железы, предстательной железы и лёгких — именно для этих видов заболевания раннее выявление чаще всего помогает спасти жизнь пациенту.