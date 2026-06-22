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Регион
22 июня, 13:48

Энергодар остался без света на фоне высокой активности ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Goncharov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Goncharov

Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС, остался без электроснабжения. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По её словам, обстановка в районе города остаётся напряжённой. В последние дни фиксируется высокая активность атак со стороны ВСУ.

Под ударами оказались окрестности населённого пункта, а также объекты на его периметре. Из-за повреждений возникли серьёзные проблемы с подачей электроэнергии.

«Что касается энергоснабжения Энергодара, ситуация остается сложной. Город обесточен. Специалисты профильных служб прикладывают максимальные усилия для восстановления надёжного электроснабжения потребителей», — заявила Яшина.

Ранее в городской администрации сообщили о повреждении линий электропередачи. По данным местных властей, инфраструктура пострадала в результате многочисленных атак беспилотников.

Сейчас аварийные бригады работают над устранением последствий и восстановлением подачи электричества. Сроки полного возвращения энергоснабжения пока не называются. Ситуация остаётся на контроле профильных служб и руководства Запорожской АЭС.

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Ранее в Энергодаре в результате атаки БПЛА погиб сотрудник Запорожской АЭС, ещё один пострадал. По данным губернатора Запорожской области, за сутки в регионе от ударов ВСУ пострадали семь человек, один скончался.

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Дарья Денисова
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