Записка из СССР: Туристы на Сахалине обнаружили послание 46-летней давности
Туристы на Сахалине нашли капсулу времени 1980 года на пике Чехова
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На пике Чехова на Сахалине туристы-поисковики обнаружили временную капсулу, оставленную почти полвека назад. О находке сообщает kp.ru.
Во время осмотра местности с металлоискателем прибор сработал возле крупного камня. Внутри найденного алюминиевого флакона оказалась записка, датированная 16 июля 1980 года. Автором послания стал Валерий Мальцев 1956 года рождения. Он сообщил, что посвятил своё восхождение на вершину XXII летним Олимпийским играм в Москве.
По словам участников экспедиции, находка вызвала сильные эмоции, а сам предмет стал неожиданным «приветом из прошлого». Поисковики решили попытаться найти автора записки — и им это удалось. В ближайшее время планируется связаться с Мальцевым, чтобы сообщить, что его послание спустя 46 лет действительно нашли.
Ранее капсулу времени с посланием из 1967 года нашли под памятником Салавату Юлаеву в Уфе. Находка представляет собой бережно упакованную в стеклянную ёмкость записку, оставленную 13 мая 1967 года строителями из города Баймака.
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