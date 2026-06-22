Автор американской политики «дешёвых денег» и экс-глава ФРС Гринспен умер от последствий Паркинсона

В возрасте 100 лет скончался один из самых известных американских экономистов и бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен. Он возглавлял регулятор рекордные 18,5 лет — с 1987 по 2006 год — при четырёх президентах, пишет CNBC.

Причиной смерти стали осложнения болезни Паркинсона. Имя Гринспена связано с понятием «пут Гринспена» — неофициальной политикой поддержки рынков, при которой ФРС в случае падения акций снижала ставки и увеличивала ликвидность, смягчая кризисные ситуации.

При этом его деятельность неоднократно становилась предметом критики. Ряд экономистов связывали политику низких ставок и дерегулирования с формированием ипотечного пузыря, который лопнул привёл к кризису 2007–2008 годов.

После ухода с поста Гринспен частично признавал, что чрезмерная вера в саморегулирование рынков оказалась ошибочной. Несмотря на споры вокруг его наследия, он остаётся одной из ключевых фигур мировой финансовой истории конца XX — начала XXI века.

Ранее Life.ru писал, что в Гаване в возрасте 94 лет скончался Рамиро Вальдес Менендес — близкий соратник Фиделя и Рауля Кастро. Он, в частности, занимал посты вице-премьера правиетельства и министра внутренных дел Острова свободы.