«Все знают, сколько вреда принесли националисты»: Навроцкий ответил на новый выпад Зеленского

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что спор с Украиной об украинских националистах никак не связан с выборами или борьбой за власть внутри страны. Его слова передаёт Polsat News.

Глава государства ответил Владимиру Зеленскому, который ранее предположил, что Навроцкий использует эту тему в личных политических целях. Польский лидер пояснил, что внутренней подоплёки и связи с выборами в республике здесь нет.

«Этот спор вообще не касается внутренних дел Польши... Все поляки знают и понимают, сколько вреда украинские националисты причинили полякам и польским детям», – заявил Навроцкий.

Навроцкий подчеркнул, что Варшава просто не может принять героизацию нацистов. Это принципиальная позиция, и в таких исторических вопросах президент, правительство и патриотические силы Польши обязаны выступать единым фронтом.

Ранее Владимир Зеленский сделал резкое заявление в адрес президента Польши Кароля Навроцкого. Он предостерёг, что текущая риторика польской стороны по отношению к Украине может обернуться весьма скверными последствиями. Камнем преткновения стало аннулирование Варшавой ордена Белого орла, который ранее был вручён Зеленскому. Киевский лидер выразил убеждение, что за этим шагом просматривается попытка Навроцкого вести внутрипольскую политическую борьбу за счёт разжигания неприязни к украинцам.