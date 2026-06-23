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23 июня, 04:02

В Москве чаще всего сдают в ломбард обручальные кольца зумеры, в Казани – бумеры

Обложка © ChatGPT/Life.ru

Обложка © ChatGPT/Life.ru

Бумеры из Казани больше других представителей своего поколения из других городов России сдают обручальные кольца в ломбард после разводов (9,1%). Среди поколения X чаще всего продают «свадебную» ювелирку жители Нижнего Новгорода (10,8%), а среди зумеров лидерство у Москвы (7,9%). Об этом Life.ru рассказали в сети «585 Золотой».

Так, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде в ломбард после расставаний чаще всего обращаются миллениалы (7,5% и 10,8% от всех сдаваемых изделий), в Казани и Санкт-Петербурге — бумеры (9,1% и 7,1%), в Москве — зумеры (7,9%).

Интересно, что в Екатеринбурге реже всего сдают обручальные кольца в ломбарды (4,8%), а москвичи чаще всего не забирают их (8,3%).

Во имя любви: Мужчина перерыл 18 тонн мусора, чтобы найти потерянные обручальные кольца
Во имя любви: Мужчина перерыл 18 тонн мусора, чтобы найти потерянные обручальные кольца

Обручальное кольцо — не простое украшение, и это точно знает житель Москвы, которого ювелирное изделие спасло от удара током. В доме у 37-летнего мужчины шёл ремонт, электрик не полностью изолировал оголённые провода, которые торчали из стены. Хозяин квартиры случайно облокотился на стену и коснулся кабеля под напряжением, однако его спасло обручальное кольцо, которое поглотило весь электрический разряд.

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Александра Вишнякова
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