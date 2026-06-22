Книги Маяковского и Ленина скоро будут маркировать в России

Российский книжный союз (РКС) расширил список книг, требующих специальной маркировки из-за упоминаний наркотических средств. В обновлённый перечень добавлено свыше 100 новых изданий, среди которых, как выяснил ТАСС, оказались произведения Владимира Ленина («Ослиный мост») и Владимира Маяковского («Война и язык»).

Также в списке значатся четыре книги популярного норвежского автора Ю Несбё («Немезида», «Красношейка», «Леопард», «Призрак»), два романа шведского писателя Фредрика Бакмана («Медвежий угол», «Мы против вас»), несколько произведений Виктора Пелевина («Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце») и сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан».

Минпросвещения России ранее утвердило список произведений для внеклассного чтения школьников на летние каникулы. В перечень вошли современные книги, в том числе патриотической направленности. Они посвящены Родине, подвигам защитников Отечества и героям СВО.