Митрополит Леонтий назвал атаку ВСУ на Воронеж оскорблением памяти предков

Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий выступил с обращением к жителям региона после атаки ВСУ. В своём заявлении он связал произошедшее с памятной датой — 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.

По словам главы Воронежской митрополии, нападение произошло в день, когда в России вспоминают события 22 июня 1941 года и чтят память защитников страны.

«На наш мирный Воронеж совершено воздушное нападение. Есть пострадавшие, имеются разрушения. Причинён не только ущерб здоровью и имуществу граждан — совершено оскорбление памяти наших предков, которые в грозные 1941–1945 годы плечом к плечу с нашими украинскими братьями отстаивали великую общую родную страну», — заявил Леонтий.

Митрополит также отметил, что считает происходящее продолжением действий сил, которых он назвал наследниками неонацизма.

В своём обращении священнослужитель призвал верующих к молитве и выразил надежду на защиту страны.

«Всесильный Господь, даровавший нашему народу Великую Победу, и ныне да расточит и низложит смертоносную гордыню врагов Святой Руси», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Железнодорожном районе Воронежа был введён режим ЧС после атаки ВСУ, в результате которой повреждены производственное здание и фасады жилых домов, есть пострадавшие, их число уточняется. Губернатор Александр Гусев провёл заседание оперштаба, на месте работают экстренные службы.