В Госдуме назвали бредом идею КПРФ об изъятии вкладов для пополнения бюджета

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RTVI назвал предложение изъять банковские вклады россиян в пользу бюджета провокационным. Так он отреагировал на инициативу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который на предвыборном съезде партии выступил с идеей конфискации средств граждан и бизнеса, хранящихся в банках.

По словам парламентария, средства на вкладах являются важным ресурсом для кредитования экономики и проведения финансовых операций. Замораживание или изъятие этих денег приведёт к дефициту ликвидности в экономике, что не выгодно ни правительству, ни бизнесу.

«Если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чём никто не заинтересован – ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — подчеркнул Аксаков.

Ранее Life.ru писал, что банки предлагают инвестиционные программы с высокой доходностью. Инвестиционный советник порекомендовал не передоверять деньги консультанту. Лучше лично разобраться в макроэкономике и понять принципы работы банков.