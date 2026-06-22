Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 14:05

В Госдуме назвали бредом идею КПРФ об изъятии вкладов для пополнения бюджета

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RTVI назвал предложение изъять банковские вклады россиян в пользу бюджета провокационным. Так он отреагировал на инициативу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который на предвыборном съезде партии выступил с идеей конфискации средств граждан и бизнеса, хранящихся в банках.

По словам парламентария, средства на вкладах являются важным ресурсом для кредитования экономики и проведения финансовых операций. Замораживание или изъятие этих денег приведёт к дефициту ликвидности в экономике, что не выгодно ни правительству, ни бизнесу.

«Если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чём никто не заинтересован – ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — подчеркнул Аксаков.

«Абсолютно ненормально»: Зюганов получил счёт за ЖКХ в 30 тысяч и возмутился
«Абсолютно ненормально»: Зюганов получил счёт за ЖКХ в 30 тысяч и возмутился

Ранее Life.ru писал, что банки предлагают инвестиционные программы с высокой доходностью. Инвестиционный советник порекомендовал не передоверять деньги консультанту. Лучше лично разобраться в макроэкономике и понять принципы работы банков.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Госдума
  • Геннадий Зюганов
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar