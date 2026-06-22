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22 июня, 14:28

Найденную в Швеции утраченную песню Цоя «Дети минут» выложили в Сеть

Обложка © РИА Новости / Александр Костин

Обложка © РИА Новости / Александр Костин

В открытом доступе появилась ранее неизвестная запись песни Виктора Цоя «Дети минут», которая долгие годы считалась утраченной. Композиция была записана в 1988 году и обнаружена в архиве, связанном с ленинградской рок-сценой.

Виктор Цой «Дети минут». Видео © Telegram/ RT на русском

По словам исследователей, песня сохранилась благодаря случайно уцелевшим материалам, которые позже попали к коллекционерам и архивистам. Вместе с публикацией записи интерес к раннему творчеству Цоя снова вырос — фанаты обсуждают как сам факт находки, так и редкость подобных материалов.

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Напомним, что кассета с записью хранилась у жительницы Швеции — дочери бывшего генерального консула, которая в те годы была знакома с участниками группы «Кино». Запись была сделана на квартирнике в Ленинграде, а сам трек долгое время оставался в частных архивах и не публиковался официально.

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Полина Никифорова
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