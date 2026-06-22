«Бизнес не обманешь»: Губерниев предупредил норвежцев о крахе их лыж без россиян

Телеведущий Дмитрий Губерниев предупредил норвежских лыжников, что без россиян их спорт может стать любительским. Так он прокомментировал новость, что главный спонсор норвежской команды — компания Norengros — отказался их финансировать. Об этом журналист заявил в комментарии для «Спорт-Экспресс».

«Если бы всё было нормально, то спонсор бы остался. Бизнес не обманешь. Когда вокруг соревнуются только норвежцы между собой, то пожинайте плоды. Ещё пару лет без нас — и профессиональные норвежские лыжи станут любительскими», — заявил Губерниев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг заявлял, что россиянин Александр Большунов нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам. Напомним, что российских спортсменов отстранили от международных стартов в 2022 году. В конце 2025 года в нейтральном статусе допустили Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.