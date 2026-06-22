Авторынок ожил: Продажи машин в России резко выросли

За минувшую неделю (с 15 по 21 июня) российский автомобильный рынок сумел восстановиться после падения продаж, которое наблюдалось неделей ранее, отметил аналитик Сергей Целиков в своём Max-канале.

Эксперт сообщил, что на 25-й неделе года рынок фактически отыграл праздничное снижение и вернулся к более стабильным показателям. По его данным, было реализовано чуть более 28 тысяч новых легковых автомобилей, что на 27% больше, чем неделей ранее. При этом он напомнил, что в период с 8 по 14 июня продажи заметно просели из-за праздничной недели.

В сегменте лёгких коммерческих автомобилей также зафиксирован рост: объём продаж увеличился почти на четверть и составил 1278 единиц, однако в годовом выражении рынок всё ещё остаётся в минусе — на уровне около 13%. Похожая динамика наблюдалась и в сегменте грузового транспорта, где продажи выросли почти на треть — на 31,6% до 913 единиц. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель оказался ниже примерно на 1,5%.

Целиков также отметил, что, исходя из текущей недельной статистики, в июне ожидает продажи на уровне мая — примерно 110 тысяч новых легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что россияне стали активнее брать автокредиты. В мае объём выданных займов на покупку автомобилей достиг 173 млрд рублей, что заметно выше как месячных, так и годовых показателей. Эксперты при этом отмечают, что кредитование вновь становится одним из ключевых драйверов продаж, хотя говорить о полном восстановлении рынка пока преждевременно.