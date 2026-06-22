Перелом в отражении атак украинских дронов наступит осенью 2026 года. Об этом заявил разработчик беспилотных летательных аппаратов Сергей Товкач в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, через месяц ситуация начнёт стабилизироваться, а к осени — изменится кардинально.

«Моё личное мнение — где-то через месяц возникнет перелом в этой ситуации. А осенью перелом будет сто процентов. Это я знаю, потому что в курсе некоторых разработок, которые ведутся с нашей стороны, и некоторых стратегических решений. Уверен, к осени украинцам станет очень грустно. Это сто процентов. Но наращивание, скажем, средств перехвата у нас сейчас займёт месяц-полтора», — заявил Товкач Kp.ru.

Он не уточнил, о каких именно разработках и стратегических решениях идёт речь, отметив лишь, что наращивание средств перехвата потребует от полутора до двух месяцев. Официальных комментариев от Минобороны РФ по данному прогнозу пока не поступало. Ранее в ведомстве сообщали о планомерной работе по усилению противовоздушной обороны.

А ранее Life.ru писал, что Украина «сбивает» свои беспилотники ещё до взлёта. В силу сохраняющихся масштабов коррупции страдает производство дронов на территории Незалежной.