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22 июня, 14:40

«Украинцам станет грустно»: В России предрекли коренной перелом в ситуации с БПЛА к осени

Разработчик БПЛА Товкач спрогнозировал перелом в борьбе с дронами ВСУ осенью

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Перелом в отражении атак украинских дронов наступит осенью 2026 года. Об этом заявил разработчик беспилотных летательных аппаратов Сергей Товкач в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, через месяц ситуация начнёт стабилизироваться, а к осени — изменится кардинально.

«Моё личное мнение — где-то через месяц возникнет перелом в этой ситуации. А осенью перелом будет сто процентов. Это я знаю, потому что в курсе некоторых разработок, которые ведутся с нашей стороны, и некоторых стратегических решений. Уверен, к осени украинцам станет очень грустно. Это сто процентов. Но наращивание, скажем, средств перехвата у нас сейчас займёт месяц-полтора», — заявил Товкач Kp.ru.

Он не уточнил, о каких именно разработках и стратегических решениях идёт речь, отметив лишь, что наращивание средств перехвата потребует от полутора до двух месяцев. Официальных комментариев от Минобороны РФ по данному прогнозу пока не поступало. Ранее в ведомстве сообщали о планомерной работе по усилению противовоздушной обороны.

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А ранее Life.ru писал, что Украина «сбивает» свои беспилотники ещё до взлёта. В силу сохраняющихся масштабов коррупции страдает производство дронов на территории Незалежной.

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Анастасия Никонорова
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