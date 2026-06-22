Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с ноября 2025 года

В понедельник, 22 июня, российский фондовый рынок показал снижение. Индекс РТС впервые с ноября 2025 года упал ниже 1000 пунктов, а индекс Мосбиржи опустился до минимума с марта 2023 года — около 2331 пункта. На 15:36 РТС снизился до 999,56 пункта, но к 16:13 немного отыграл позиции — до 1007,9 пункта.

Причины падения — сразу несколько. Напримери, нефть подешевела (Brent — ниже 78,5 доллара за баррель) на фоне переговоров США и Ирана. К тому же у инвесторов сработали стоп-приказы, что усилило распродажи.

До этого, 18 июня, в середине торгов индекс Мосбиржи упал до 2425 пунктов — это минимум с 16 декабря 2024 года. Рынок сильно просел. Главная причина — мирное соглашение между США и Ираном. Инвесторы испугались, что нефть подешевеет ещё сильнее. Фьючерсы на Brent опускались до 77,11 доллара за баррель — это минимум со 2 марта, когда началась операция Израиля и США против Ирана.