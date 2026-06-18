Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024 года на фоне падения нефти

В середине торговой сессии 18 июня индекс Мосбиржи обновил минимум с 16 декабря 2024 года, опустившись до 2425 пунктов. Данные свидетельствуют о значительном снижении российского фондового рынка.

Основная причина — заключение мирного соглашения между США и Ираном, что усилило опасения дальнейшего обвала нефтяных цен. Котировки Brent на фьючерсных торгах опускались до 77,11 доллара за баррель — минимума с 2 марта, когда началась операция Израиля и США против Ирана.

Дополнительным фактором давления на инвесторов могла стать массовая атака беспилотников на российскую столицу, которая вызвала пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

Напомним, Россия пережила массированную воздушную атаку ВСУ в ночь на 18 июня. Средства ПВО сбили 555 украинских дронов самолётного типа над 19 регионами. Ночной удар по столице стал крупнейшим за последние два года — над Москвой уничтожено 180 беспилотников. Несколько БПЛА всё же смогли достичь НПЗ в столице.