Омский планетарий заснял в небе загадочный объект с огнями-хамелеонами

Специалисты Омского планетария во время наблюдений в полевом лагере зафиксировали необычный светящийся объект в вечернем небе. Снимки и видеозаписи опубликовал руководитель учреждения Владимир Крупко.









На кадрах видны яркие огни нескольких цветов — красного, зелёного, белого и жёлтого. Световые следы получились вытянутыми и размытыми, из-за чего создаётся впечатление быстрого перемещения.

По словам Крупко, объект некоторое время находился над лагерем и привлёк внимание участников наблюдений.

«Над лагерем постоянно кружило НЛО. Как только рассмотрело, что его снимают, сместилось чуть южнее», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Необычная находка вызвала активное обсуждение среди пользователей. Однако сам астроном позднее предложил более прозаичное объяснение происходящему.

В комментарии журналистам он рассказал, что объект регулярно появляется в этом районе и движется по схожему маршруту. По его мнению, речь может идти о самолёте, который выполняет полёты на небольшой высоте.

«Но мы всё-таки не знаем, что это точно. Я думаю, что всё-таки это самолёт», — отметил Крупко.

Окончательно установить природу замеченного объекта пока не удалось, поэтому вопрос о его происхождении остаётся открытым.

Ранее Пентагон обнародовал третью подборку рассекреченных материалов о НЛО, публикация которых продолжится на постоянной основе, а проект вызвал огромный интерес — более 1,7 млрд посещений. В новых документах, как и ранее, нет выводов о природе явлений или их связи с внеземной жизнью.