Петербурженке, которую бывший парень облил кислотой, удалили глаз

В Санкт-Петербурге продолжается восстановление здоровья девушки, которую в конце мая бывший молодой человек облил кислотой и изрезал ножом в квартире на Железноводской улице. Из-за тяжёлого ожога роговицы пострадавшей Анастасии удалили глаз, сообщил 78.ru её отец Олег.

По словам родственника, девушку уже перевели из реанимации в обычную палату. Она постепенно восстанавливается — начала самостоятельно передвигаться по больнице. Однако впереди — регулярные перевязки и сложные операции по восстановлению кожи и лица. Лечение и реабилитация займут ещё несколько месяцев. Отец признался, что не смог смотреть на первые фото дочери после госпитализации — это было слишком тяжёлым испытанием.

Семья бывшего молодого человека до сих пор не навещала девушку и не выходила на связь, хотя ранее сестра пострадавшей рассказывала, что мать экс-бойфренда обещала прийти, как только это станет возможно. Сейчас состояние девушки стабильное, но процесс заживления ожогов и ран от ножевых порезов продолжается. Расследование по факту нападения продолжается, подозреваемый задержан.

Напомним, в Петербурге задержали мужчину, напавшего на бывшую сожительницу с кислотой и ножом в Василеостровском районе. Инцидент произошёл 23 мая в квартире на Железноводской улице: он облил девушку кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанёс ей ножевые ранения. После нападения скрылся, но полицейские его задержали.