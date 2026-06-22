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Регион
22 июня, 14:59

СК начал проверку после смерти пассажира на борту самолёта, летевшего в Омск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Следователи организовали проверку после внезапной смерти пассажира на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Омск. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным ведомства, специалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и причины смерти. На данный момент официальная причина смерти пассажира не раскрывается, детали инцидента уточняются.

«Начат комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.

Следователи продолжают работу на транспорте в рамках процессуальной проверки, по итогам которой будет принято решение о дальнейших действиях.

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Ранее Life.ru писал, что пассажир умер во время рейса «Москва — Омск». Он вскочил с места и начал бегать по салону с ножницами и ломиться в кабину пилота. Окружающим удалось отнять у него «холодное оружие» и связать пластиковыми хомутами. Через некоторое время мужчина успокоился, его развязали, но он потерял сознание и скончался.

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Полина Никифорова
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