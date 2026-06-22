У самолёта «Победы» подавшего сигнал бедствия, сработал датчик разгерметизации

У самолёта авиакомпании «Победа» рейса Гюмри — Москва, который подал сигнал бедствия в небе над Дагестаном, сработал датчика разгерметизации салона. Это произошло прямо во время полёта, пишет SHOT.

Примерно через 50 минут после вылета на борту Boeing 737-800 сработала система контроля давления. В результате экипаж передал код 7700 — сигнал общей аварийной ситуации — и принял решение о снижении.

Экипаж рейса после тревоги снизил высоту до трёх тысяч метров над территорией Дагестана, после чего борт был перенаправлен на посадку в Махачкале. где благополучно совершил посадку. Пассажиров позже планируют доставить в Москву резервным рейсом. Ориентировочное время вылета — около 16:00.