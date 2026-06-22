Российские войска поразили пункты временной дислокации и управления беспилотниками бригады Нацгвардии Украины в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены с применением авиабомб ФАБ-500 по объектам 15-й отдельной бригады оперативного назначения НГУ. Целями стали пункт управления БПЛА в районе населённого пункта Анновка и пункт временной дислокации в районе Доброполья.

Ранее российские войска установили полный контроль над воздушным пространством Красного Лимана в ДНР. Подразделения беспилотных систем полностью отсняли территорию города и продолжают постоянное наблюдение за обстановкой. перед началом работы была проведена детальная съёмка местности с созданием фотоплана и видеоплана, что позволяет фиксировать любые изменения.