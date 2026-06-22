Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 14:58

Армия РФ ударила по пункту временной дислокации бригады Нацгвардии Украины в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска поразили пункты временной дислокации и управления беспилотниками бригады Нацгвардии Украины в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены с применением авиабомб ФАБ-500 по объектам 15-й отдельной бригады оперативного назначения НГУ. Целями стали пункт управления БПЛА в районе населённого пункта Анновка и пункт временной дислокации в районе Доброполья.

Армия России ударила по «Генералу Черешне»
Армия России ударила по «Генералу Черешне»

Ранее российские войска установили полный контроль над воздушным пространством Красного Лимана в ДНР. Подразделения беспилотных систем полностью отсняли территорию города и продолжают постоянное наблюдение за обстановкой. перед началом работы была проведена детальная съёмка местности с созданием фотоплана и видеоплана, что позволяет фиксировать любые изменения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar