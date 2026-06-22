Армия России ударила по «Генералу Черешне»

ВС РФ ударили по украинскому производителю дронов «Генерал Черешня». Об этом сообщили в самой компании.

По её данным, производство продолжается, несмотря на атаку.

Ранее сегодня Министерство обороны России отчиталось о серии успешных ударов по местам производства и хранения дальнобойных беспилотных аппаратов ВСУ. Помимо цехов по сборке БПЛА, под удар попали объекты украинской нефтепереработки, энергетической и транспортной инфраструктуры. Также уничтожены значительные запасы горючего, которые использовались для нужд украинской армии.