Армия России ударила по «Генералу Черешне»
ВС РФ ударили по украинскому производителю дронов «Генерал Черешня»
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
ВС РФ ударили по украинскому производителю дронов «Генерал Черешня». Об этом сообщили в самой компании.
По её данным, производство продолжается, несмотря на атаку.
В декабре прошлого года на Украине представили обновлённый беспилотник «Генерал Черешня» AIR Pro, о котором разработчики сообщили как о «флагманской модели». В Киеве утверждают, что аппарат якобы способен перехватывать разные типы целей. Недавно компания «Генерал Черешня» оказалась в центре скандала —из ВСУ были похищены 16 FPV-их дронов.
Ранее сегодня Министерство обороны России отчиталось о серии успешных ударов по местам производства и хранения дальнобойных беспилотных аппаратов ВСУ. Помимо цехов по сборке БПЛА, под удар попали объекты украинской нефтепереработки, энергетической и транспортной инфраструктуры. Также уничтожены значительные запасы горючего, которые использовались для нужд украинской армии.
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