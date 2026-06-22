Борт с пассажирами экстренно севшего в Махачкале рейса из Гюмри вылетел в Москву

Пассажиры рейса «Победы» Гюмри — Москва отправились в столицу из Махачкалы в 16:39 мск. Перевозчик подтвердил, что для этого был использован резервный самолет.

«Рейс DP-856 вылетел из Махачкалы в Москву в 16.39 (мск). Для выполнения полёта задействовано резервное воздушное судно», — говорится в сообщении.

В понедельник воздушное судно, выполнявшее рейс из Гюмри (Армения) в Москву, активировало аварийный сигнал в воздушном пространстве над Дагестаном. Авиаперевозчик впоследствии подтвердил успешное приземление в Махачкале. По предварительной информации СК, причиной инцидента стало ложное срабатывание датчика разгерметизации.