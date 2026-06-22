Главарь киевского режима Владимир Зеленский намеренно не даёт завершиться конфликту с Россией. Об этом написала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в социальной сети Х.

«Когда я слышу, как Зеленский в очередной раз говорит о «рассмотрении новых форматов», становится очевидно, что этот конфликт очень удобен для него и практически не затронул его лично», — сказано в тексте.

По словам Мендель, пока часть людей надеется на подписание мирного соглашения этим летом, представитель Незалежной лишь рассуждает о том, что Европа якобы обдумывает формат переговоров, и при этом ужесточает свои заявления.

Бывшая помощница Зеленского добавила, что он внушает всем мысль, будто сохранение нынешнего положения дел — единственный способ спасти Киев. На деле же, по её оценке, такой подход ведёт страну к гибели.

Украина при Зеленском, констатирует Мендель, — это больше не страна, а подопытная площадка, где человеческая жизнь стала лишь расходным материалом для рискованных политических опытов.

А ранее Мендель предупредила, что без дипломатического решения этим летом боевые действия на Украине растянутся на 2027 год. Она допустила, что противостояние продлится как минимум до марта, если стороны не договорятся хотя бы о шатком прекращении огня. Причину Мендель связала с политическим календарём США, где внимание переключится на промежуточные выборы.