Ставка в 5 долларов принесла американцу джекпот 10 млн в Вегасе

Турист из американской Атланты выиграл 10 миллионов долларов, поставив в казино Лас-Вегаса всего 5 долларов. Об этом сообщило Westgate Las Vegas Resort & Casino в соцсети X.

Мужчина зашёл в игорное заведение утром во вторник, 16 июня, и уже через несколько минут игры на автомате сорвал джекпот. По данным казино, выигрыш стал одним из крупнейших в истории заведения. Игрок после удачного спина отметил победу вместе с другими посетителями и сотрудниками.

«Лас-Вегас славится незабываемыми моментами, и нет ничего более запоминающегося, чем превратить ставку в 5 долларов в более чем 10 миллионов долларов», — заявила президент и генеральный менеджер Westgate Las Vegas Ками Кристенсен.

Отмечается, что подобные джекпоты в слот-автоматах случаются крайне редко и зависят от случайного генератора чисел.

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