В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По данным ведомства, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Временные ограничения затрагивают работу воздушной гавани и связаны с регулированием воздушного движения.

Ранее аналогичные ограничения вводились и в московском авиаузле. В частности, аэропорты Внуково и Домодедово временно работали в ограниченном режиме.

Как уточнялось в сообщениях Росавиации, в воздушном пространстве над указанными аэропортами вводились временные ограничения на использование воздушного пространства. Отправка и приём рейсов осуществлялись по согласованию с уполномоченными органами.