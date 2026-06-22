В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов
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В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
По данным ведомства, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Временные ограничения затрагивают работу воздушной гавани и связаны с регулированием воздушного движения.
Ранее аналогичные ограничения вводились и в московском авиаузле. В частности, аэропорты Внуково и Домодедово временно работали в ограниченном режиме.
Как уточнялось в сообщениях Росавиации, в воздушном пространстве над указанными аэропортами вводились временные ограничения на использование воздушного пространства. Отправка и приём рейсов осуществлялись по согласованию с уполномоченными органами.
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