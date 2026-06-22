Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 15:14

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По данным ведомства, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Временные ограничения затрагивают работу воздушной гавани и связаны с регулированием воздушного движения.

Губернатор Развожаев объявил о введении временных ограничений в Севастополе
Губернатор Развожаев объявил о введении временных ограничений в Севастополе

Ранее аналогичные ограничения вводились и в московском авиаузле. В частности, аэропорты Внуково и Домодедово временно работали в ограниченном режиме.

Как уточнялось в сообщениях Росавиации, в воздушном пространстве над указанными аэропортами вводились временные ограничения на использование воздушного пространства. Отправка и приём рейсов осуществлялись по согласованию с уполномоченными органами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar