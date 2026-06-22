«Неликвидный актив»: Почему частный дом может стать финансовой ямой для одинокой женщины

Покупка частного дома для одинокой женщины связана с серьёзными финансовыми рисками, предупредил 360.ru риелтор Владимир Шмелёв. По его словам, содержание дома обходится в четыре-пять раз дороже квартиры: если двухкомнатная квартира требует около 10 тысяч рублей в месяц, то дом той же площади — не менее 30 тысяч, с учётом замены насосов, ремонта кровли и устранения аварий.

Владелец несёт полную ответственность за все инженерные коммуникации, тогда как в квартире эти вопросы решает управляющая компания. Эксперт отметил, что загородные дома, построенные более 20 лет назад, в 95% случаев становятся неликвидным активом. Он рекомендовал сначала пожить в арендованном доме, чтобы оценить реальные расходы и бытовые сложности.

Продавать городскую квартиру ради частного дома, по его мнению, — решение, о котором с вероятностью 90% покупатель впоследствии пожалеет. В качестве компромиссного варианта Шмелев предложил рассмотреть таунхаусы.

Ранее эксперт Эдуард Богданов предупредил, что дома за 5–8 млн рублей строят из дешёвых материалов и с нарушением норм, с ними будет много проблем. Адекватная цена качественного дома — 8–12 млн. Частные дома подорожали на 12,5%, а новостройки и вторичка — на 9% за год. В ИЖС квадратный метр дешевле из-за большей площади.