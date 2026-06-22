В Гусь-Хрустальном жители вернулись в свои дома после падения БПЛА

Эвакуированные из-за падения БПЛА жители вернулись в свои дома в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своём телеграм-канале.

По оценке Авдеева, взаимодействие экстренных служб, районной администрации и областных силовиков прошло на высоком уровне — все действия были отлажены.

«Последствия падения БПЛА ликвидированы. Жители вернулись в свои дома», — заключил он.

Напомним, утро 22 июня в Гусь-Хрустальном ознаменовалось введением экстренных мер из-за падения беспилотника. На место крушения сразу же выехали оперативные службы, а власти приняли решение об эвакуации жильцов из трёх соседних многоквартирных домов. Глава региона Александр Авдеев подтвердил, что пострадавших в результате инцидента нет, и заверил, что обстановка находится под полным контролем.