В Гусь-Хрустальном жители вернулись в свои дома после падения БПЛА
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Эвакуированные из-за падения БПЛА жители вернулись в свои дома в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своём телеграм-канале.
По оценке Авдеева, взаимодействие экстренных служб, районной администрации и областных силовиков прошло на высоком уровне — все действия были отлажены.
«Последствия падения БПЛА ликвидированы. Жители вернулись в свои дома», — заключил он.
Напомним, утро 22 июня в Гусь-Хрустальном ознаменовалось введением экстренных мер из-за падения беспилотника. На место крушения сразу же выехали оперативные службы, а власти приняли решение об эвакуации жильцов из трёх соседних многоквартирных домов. Глава региона Александр Авдеев подтвердил, что пострадавших в результате инцидента нет, и заверил, что обстановка находится под полным контролем.
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