Житель ЛНР получил 18 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил 38-летнего местного жителя к 18 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, мужчина с августа по октябрь 2023 года собирал и передавал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в районе Рубежного. Информацию он, как утверждается, передавал украинским спецслужбам через интернет-мессенджеры. Расследованием занимались сотрудники УФСБ по региону.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — говорится в сообщении.

Суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые 3 года и 4 месяца осуждённый проведёт в тюрьме, после чего будет переведён в исправительное учреждение строгого режима.

Ранее Life.ru сообщал, что 20-летнего жителя Забайкалья приговорили к 9 годам лишения свободы за госизмену — он передавал Украине сведения о военных объектах и волонтёрских организациях в регионе.