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Регион
22 июня, 16:13

Более 50 авто повреждены в Воронеже после атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Воронеже более 50 автомобилей получили повреждения в результате атаки ВСУ. Об этом пишет ТАСС. По данным властей, инцидент произошёл во время отражения атаки, в ходе которой часть обломков или ударных элементов повредила припаркованные машины.

«Более 50 автомобилей пострадали [в результате атаки ВСУ]», — рассказали в администрации города.

В Воронеже организовали выездной приём для пострадавших при атаке ВСУ
В Воронеже организовали выездной приём для пострадавших при атаке ВСУ

Ранее в Железнодорожном районе Воронежа был введён режим ЧС после атаки ВСУ, в результате которой повреждены производственное здание и фасады жилых домов, есть пострадавшие, их число уточняется. Губернатор Александр Гусев провёл заседание оперштаба, на месте работают экстренные службы.

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Полина Никифорова
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