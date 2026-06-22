Более 50 авто повреждены в Воронеже после атаки ВСУ

В Воронеже более 50 автомобилей получили повреждения в результате атаки ВСУ. Об этом пишет ТАСС. По данным властей, инцидент произошёл во время отражения атаки, в ходе которой часть обломков или ударных элементов повредила припаркованные машины.

«Более 50 автомобилей пострадали [в результате атаки ВСУ]», — рассказали в администрации города.

Ранее в Железнодорожном районе Воронежа был введён режим ЧС после атаки ВСУ, в результате которой повреждены производственное здание и фасады жилых домов, есть пострадавшие, их число уточняется. Губернатор Александр Гусев провёл заседание оперштаба, на месте работают экстренные службы.