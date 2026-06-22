«Историю нельзя забывать»: В Бресте дали старт пятому «Поезду Памяти»

Юбилейный пятый «Поезд Памяти» стартовал в белорусском Бресте с ночного митинга-реквиема в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации РФ, выступающего соорганизатором проекта.

В белорусском Бресте стартовал юбилейный культурно-образовательный проект «Поезд Памяти». Видео © Telegram / Совет Федерации

Торжественная церемония была приурочена ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Юные пассажиры необычного состава почтили минутой молчания подвиг солдат, павших за свободу Родины и отстоявших мир от фашистской чумы. К участникам обратился заместитель председателя Совета Федерации и глава оргкомитета проекта Константин Косачёв.

В белорусском Бресте стартовал юбилейный культурно-образовательный проект «Поезд Памяти». Фото © Telegram / Совет Федерации

«Во многих странах, которые когда-то были вместе, историю начинают забывать. Это очень опасно и именно поэтому столь важно, чтобы историю не забыли новые поколения. Именно вам мы передаём историю, в ваши сердца, в ваши души. Вам предстоят дальше передавать эту историю вашим детям и следующим поколениям», — отметил он.

Особенностью нынешнего рейса стало присутствие делегатов из государств антигитлеровской коалиции: к проекту присоединились ребята из США, Великобритании и Франции. По мнению Косачёва, это глубоко символично, ведь ровно 85 лет назад союзники, переступив через противоречия, смогли объединиться перед лицом общего врага и прийти к общей Победе.

На белорусской земле с молодёжью встретилась и председатель Совета Республики Национального собрания РБ Наталья Кочанова. Она отметила, что проект даёт ребятам возможность путешествовать по знаковым местам двух стран, напрямую прикасаясь к трагическим и героическим страницам военного прошлого, а также заводить дружбу со сверстниками из-за рубежа.

Кочанова напомнила слова президента республики Александра Лукашенко о том, что Белоруссия является живым памятником той войне. Она подчеркнула, что каждый клочок земли пропитан кровью защитников общего Отечества, и власти делают всё возможное для сбережения этой памяти.

Сам «Поезд Памяти» отправился в путь от Белорусского вокзала ещё 20 июня. Напутствуя ребят, Косачев отметил, что проект — это не просто экскурсии или расширение круга знакомств. На юных пассажирах, по его словам, лежит особая ответственность за сохранение исторической правды.

Патриотическая акция была задумана главами верхних палат парламентов России и Белорусси Валентиной Матвиенко и Натальей Кочановой ещё в 2021 году. При непосредственной поддержке лидеров двух государств с 2023 года проект реализуется под эгидой Союзного государства.

Ранее Александр Лукашенко выступил с обращением к согражданам в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Он подчеркнул, что трагедия, начавшаяся 22 июня 1941 года, навсегда вписана в летопись страны как одна из самых чёрных её страниц. В своём выступлении президент отдал дань уважения героям первых часов сопротивления. Мужество защитников Брестской крепости, бойцов гарнизонов укрепрайонов и простых жителей населённых пунктов сорвало гитлеровский план молниеносного наступления.