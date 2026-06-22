«Чудо в болоте»: Под Псковом нашли армейский сейф со знаменем и документами времён ВОВ

В болоте под Псковом поисковики из Башкортостана достали армейский сейф, внутри которого оказались знамя и документы периода Великой Отечественной войны. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров, чьи слова опубликованы на сайте региональной администрации.

Знамя времён Великой Отечественной войны нашли внутри сундука, обнаруженного в болоте под Псковом. Фото © Сайт главы республики Башкортостан

Уникальная реликвия была обнаружена в районе ожесточённых сражений 170-й стрелковой дивизии, принявшей свой первый бой уже 23 июня 1941 года. Находка ждала своего часа у деревни Сомино в Невельском районе. Внутри армейского сейфа, помимо боевого стяга, исследователей ждали нетронутые временем документы 210-го отдельного батальона связи, солдатские послания домой и агитационная литература тех лет.

«Сама по себе эта находка — уникальное событие, чудо. Ведь в болотах обнаружили сейф с документами в таком состоянии, что их вполне можно читать», — отметил Хабиров.

В администрации добавили, что благодаря усилиям профильных специалистов Всероссийского центра, исходные материалы не только защищены от разрушения, но и полностью адаптированы для современного использования. Каждый лист расшифрован, отсканирован и переведён в высокоточный цифровой формат.

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