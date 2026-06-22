В Русских домах по всему миру прошли мероприятия в День памяти и скорби

В Русских домах и на мемориальных площадках за рубежом прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби — 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества.

День памяти и скорби в разных странах. Видео © Россотрудничество

Одной из ключевых акций стала международная инициатива «Сад памяти», которая прошла в мемориальном комплексе Маутхаузен в Австрии у могилы советских узников. Там восстановили данные о погибших, установив имена, даты жизни и обстоятельства пребывания в плену.

В Берлине в Трептов-парке прошла акция «Свеча памяти» — участники зажгли свечи в форме дат «1941–1945» и почтили память погибших в годы войны. На памятнике была проецирована надпись на русском и немецком языках: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Памятные мероприятия также состоялись в Токио, где прошёл кинопоказ советского военного фильма и акция зажжения свечей. Кроме того, памятные мероприятия прошли в Армении, Белоруссии, Бельгии, Венесуэле, Египте, Кипре, Киргизии, Китае, Кубе, Марокко, Перу, Словакии, Таджикистане, Танзании и Узбекистане.

Ранее Life.ru писал, что в День памяти и скорби сотрудники посольства России в Великобритании возложили цветы к памятнику советским воинам в Лондоне. Мемориал находится у Имперского военного музея. Это скульптура в виде человека с опущенной головой, который держит над собой колокол — он навсегда замолк в память о погибших воинах.