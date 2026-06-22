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22 июня, 17:00

Большая часть работников предприятия в Воронеже успела спуститься в убежище

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал последствия ракетной атаки, отметив важность соблюдения правил безопасности при угрозах. Он уточнил, что большая часть сотрудников предприятия успела укрыться в убежище и не пострадала, несмотря на повреждения здания.

«Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице»,написал Гусев в телеграм-канале.

Губернатор призвал жителей внимательно относиться к сигналам тревоги и следовать инструкциям экстренных служб в подобных ситуациях.

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Ранее сообщалось, что пять человек погибли при ракетной атаке на Воронеж этим утром. За помощью в больницы обратились несколько десятков граждан.

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Полина Никифорова
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