Большая часть работников предприятия в Воронеже успела спуститься в убежище

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал последствия ракетной атаки, отметив важность соблюдения правил безопасности при угрозах. Он уточнил, что большая часть сотрудников предприятия успела укрыться в убежище и не пострадала, несмотря на повреждения здания.

«Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице», — написал Гусев в телеграм-канале.

Губернатор призвал жителей внимательно относиться к сигналам тревоги и следовать инструкциям экстренных служб в подобных ситуациях.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при ракетной атаке на Воронеж этим утром. За помощью в больницы обратились несколько десятков граждан.