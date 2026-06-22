Российские юниоры взяли золото на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Сборная России одержала победу в смешанных командных соревнованиях на юниорском первенстве Европы по прыжкам в воду. Турнир проходит на территории Венгрии.

Золотой результат команде обеспечили выступления Надежды Трифоновой, Ильи Надеева, Александры Кедриной и Мирослава Киселева. Квартет спортсменов завершил программу с итоговой суммой в 376,95 балла.

Спортсмены из Италии отстали от россиян более чем на 20 баллов, остановившись на отметке 350,15. Бронза досталась пловцам Украины, набравшим 327,20 балла. Континентальное первенство продлится до 28 июня.

Ранее сообщалось, что Егор Корнев установил новый рекорд России на чемпионате страны по плаванию в Казани. В финальном заплыве на стометровке вольным стилем спортсмен показал время 46,96 секунды. Выдающееся выступление на дистанции 100 метров стало лишь одним из череды достижений пловца в рамках текущего турнира. Ранее он успел дважды переписать национальные рекорды на «полтиннике» кролем, а также зафиксировал лучшее в истории российского плавания время на аналогичной дистанции баттерфляем.