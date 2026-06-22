Два человека погибли при установке кондиционера в Оренбургской области

В Оренбургской области два человека погибли в результате несчастного случая во время установки кондиционера. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, мужчины получили смертельный удар электрическим током во время монтажных работ с оборудованием. Пострадавшие скончались на месте до приезда медиков. Обстоятельства происшествия уточняются, специалисты устанавливают все детали случившегося.

Ранее в Татарстане два человека погибли от удара током в фонтане. Инцидент произошёл на территории кафе «Сако». По данным источников, мужчины занимались очисткой фонтана, когда произошёл электрический разряд. Один из них попытался помочь другому, но также попал под напряжение. Несмотря на попытки реанимации, оба скончались на месте.