День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 14:54

Названа причина гибели двух человек от удара током в фонтане в кафе Татарстана

SHOT: Оголённый провод стал причиной гибели двух человек в кафе в Татарстане

Нарушение изоляции электропроводки в фонтане стало причиной гибели двух человек в кафе в Татарстане. По данным SHOT, на месте обнаружили оголённый провод.

Погибшие — владелец кафе «Сако» на Пионерской улице 48-летний Саркис Ш. и его 72-летний отец Альберт Ш. Трагедия произошла утром. Мужчины чистили фонтан на территории заведения, когда их ударило током.

Медики пытались реанимировать пострадавших около 10 минут. Однако спасти отца и сына не удалось.

Как ранее сообщалось, отец бросился спасать сына, но сам оказался под напряжением. Правоохранители продолжают проверку. Им предстоит установить, кто отвечал за состояние оборудования и соблюдались ли требования безопасности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Life.ru публикует шокирующее видео удара током девушки в Домодедово, после которого она потеряла сознание
Life.ru публикует шокирующее видео удара током девушки в Домодедово, после которого она потеряла сознание
BannerImage

Обложка © SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar