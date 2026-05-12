Названа причина гибели двух человек от удара током в фонтане в кафе Татарстана

Нарушение изоляции электропроводки в фонтане стало причиной гибели двух человек в кафе в Татарстане. По данным SHOT, на месте обнаружили оголённый провод.

Погибшие — владелец кафе «Сако» на Пионерской улице 48-летний Саркис Ш. и его 72-летний отец Альберт Ш. Трагедия произошла утром. Мужчины чистили фонтан на территории заведения, когда их ударило током.

Медики пытались реанимировать пострадавших около 10 минут. Однако спасти отца и сына не удалось.

Как ранее сообщалось, отец бросился спасать сына, но сам оказался под напряжением. Правоохранители продолжают проверку. Им предстоит установить, кто отвечал за состояние оборудования и соблюдались ли требования безопасности.