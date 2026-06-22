Администрация курортного комплекса в городе Галле (ФРГ) запретила посещение пляжа людям с недостаточным знанием немецкого языка. Об этом сообщает агентство DPA.

По словам управляющего комплекса на берегу озера Хайдезее Маттиаса Нобеля, такое решение связано с необходимостью обеспечить безопасность отдыхающих. Он отметил, что посетители должны понимать правила поведения на воде, а сотрудники — быть уверены, что смогут при необходимости объяснить их.

Также Нобель заявил, что администрация оставляет за собой право отказать во входе, если у человека заметны языковые трудности. По данным DPA, правило уже начало применяться — нескольким посетителям было отказано в доступе.

Решение вызвало критику, однако администрация заявила, что отказываться от введённых мер не планирует.

А может быть власти нашли ещё один способ, чтобы избавиться от надоедливых украинских беженцев? Власти хотят, чтобы их количество уменьшилось. Для этого в Германии даже обсуждали возможность увеличения выплат тем, кто согласится вернуться на родину. Как говорят чиновники, основная цель заключается в том, чтобы стимулировать именно добровольный выезд, а не прибегать к депортациям.