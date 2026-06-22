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22 июня, 18:38

После ливней над Москвой засияла двойная радуга

Двойная радуга появилась над Москвой. Обложка © Telegram / Осторожно, Москва

Двойная радуга появилась над Москвой. Обложка © Telegram / Осторожно, Москва

Над Москвой после затяжного дождя появилась двойная радуга. Фотографии необычного природного явления активно распространяют Telegram-каналы.

  • Двойная радуга появилась над Москвой. Фото © Telegram / Осторожно, Москва
    Двойная радуга появилась над Москвой. Фото © Telegram / Осторожно, Москва
  • Двойная радуга появилась над Москвой. Фото © Telegram / Осторожно, Москва
    Двойная радуга появилась над Москвой. Фото © Telegram / Осторожно, Москва
  • Двойная радуга появилась над Москвой. Фото © Telegram / Осторожно, Москва
    Двойная радуга появилась над Москвой. Фото © Telegram / Осторожно, Москва

Двойная радуга появилась над Москвой. Фото © Telegram / Осторожно, Москва

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Осадки продолжают идти в отдельных районах города с самого утра. Согласно прогнозу, ближайшей ночью температура снизится до 15-17 градусов, а завтра днём столбики термометров покажут около 23-25. Сильных ливней синоптики не обещают, однако ожидаются порывы ветра, скорость которых может достигать 15 метров в секунду.

Тёплый вторник — ледяная пятница: Погода в Москве готовит жителям сюрприз
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Напомним, что мощные ливни в сопровождении града обрушились на Москву и Подмосковье. В связи с резким ухудшением погодных условий столичный департамент транспорта выступил с экстренным обращением к автомобилистам. Водителей попросили проявлять на мокрой дороге повышенную бдительность.

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Юлия Сафиулина
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