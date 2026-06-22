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22 июня, 18:46

Белоруссия предложила россиянке возглавить Международную федерацию бенди

Алина Бородаева. Обложка © Антон Новодережкин/ТАСС

Алина Бородаева. Обложка © Антон Новодережкин/ТАСС

Белорусская федерация хоккея с мячом предложила назначить на пост главы Международной федерации представительницу России Алину Бородаеву. О выдвижении кандидатуры ТАСС сообщил руководитель организации республики Виктор Пляц.

Пляц подчеркнул, что кандидатура Бородаевой согласовывалась не только внутри белорусской федерации. Переговоры велись с коллегами из Казахстана, Монголии и Китая, которые также выразили ей свою поддержку. Собеседник агентства охарактеризовал Бородаеву как здравого и абсолютно адекватного функционера и бизнес-леди, доказавшую свою состоятельность. Он отдельно отметил, что она не идёт в федерацию за заработком.

«Я благодарна белорусской стороне за выдвижение. Для меня это большая честь и ответственность. Я прекрасно знаю о проблемах хоккея с мячом в международном масштабе. И, безусловно, уже имею план их разрешения», — отметила Бородаева.

В послужном списке кандидата значится создание Ассоциации любительского хоккея в 2017 году. Организация объединяет энтузиастов по всей стране и проводит масштабные гала-матчи с участием звёзд спорта и эстрады. Бородаева также руководила столичной Федерацией хоккея с мячом, а в мае 2026 года учредила Международную ассоциацию любительского хоккея.

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Напомним, прошлый глава федерации швед Хенрик Нильссон добровольно сложил с себя полномочия из-за разногласий с членами организации. Решение покинуть должность функционер объяснил принципиальным расколом во взглядах на участие в турнирах представителей России. По его словам, большинство коллег по исполкому придерживаются одной позиции, тогда как он сам имеет противоположное мнение относительно подходов к взаимодействию с российской стороной.

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Юлия Сафиулина
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