Елена Север спела песню на стихи Захаровой для ветеранов СВО

Певица Елена Север в ходе благотворительного вечера для ветеранов СВО и их родных исполнила песню на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой «Верните память». Об этом сообщает РИА «Новости».

Мероприятие проходит на «Навка Арене» в Москве. Вечер объединил участников спецоперации, детей-сирот и военнослужащих, проходящих курс реабилитации. Идейными вдохновителями акции, в частности, выступили певица Елена Север и олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Север представила композицию «Верните память», созданную на стихи Захаровой. Пронзительное исполнение тронуло всех присутствующих — зрители поднялись со своих мест в знак уважения. По окончании песни была объявлена минута молчания в память о погибших российских военных.

Ранее заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что не сдерживает слёз во время концертов ко Дню Победы. Её дедушка участвовал в Великой Отечественной войне и дошёл до Берлина. Певица часто вспоминает о нём и думает о его подвиге. В День Победы артистке тяжело исполнять на сцене песни военных лет.