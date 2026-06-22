Российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС. Речь идёт о 1-м отдельном штурмовом батальоне «Волки да Винчи», входящем в состав 59-й отдельной штурмовой бригады.

«Анализ некрологов ликвидированных ВСУшников свидетельствует о том, что 15 июня в г. Берестине Харьковской области в результате точного удара уничтожен пункт дислокации 1-го отдельного штурмового батальона «Волки да Винчи» 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», — отметил собеседник агентства.

По его словам, подразделение укомплектовано представителями радикальных и ультраправых движений.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ установили полный контроль над воздушным пространством Красного Лимана. Перед заходом в район была выполнена полная съёмка территории — составлены фотоплан и видеоплан, позволяющие фиксировать любые изменения на местности.