Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 19:02

«Волки» сдохли: ВС РФ испепелили логово нацистов под Харьковом

ВС РФ уничтожили лагерь нацбатальона «Волки да Винчи» под Харьковом

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС. Речь идёт о 1-м отдельном штурмовом батальоне «Волки да Винчи», входящем в состав 59-й отдельной штурмовой бригады.

«Анализ некрологов ликвидированных ВСУшников свидетельствует о том, что 15 июня в г. Берестине Харьковской области в результате точного удара уничтожен пункт дислокации 1-го отдельного штурмового батальона «Волки да Винчи» 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», — отметил собеседник агентства.

По его словам, подразделение укомплектовано представителями радикальных и ультраправых движений.

Боевики нацбата «Волки Да Винчи» до полусмерти избили украинца из-за отказа продать алкоголь
Боевики нацбата «Волки Да Винчи» до полусмерти избили украинца из-за отказа продать алкоголь

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ установили полный контроль над воздушным пространством Красного Лимана. Перед заходом в район была выполнена полная съёмка территории — составлены фотоплан и видеоплан, позволяющие фиксировать любые изменения на местности.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar