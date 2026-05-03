Украинская полиция задержала троих военнослужащих батальона «Волки Да Винчи». Им инкриминируют нападение на мирного жителя. Инцидент произошёл в городе Шахтерское Днепропетровской области 1 мая.

По данным следствия, военные приехали в магазин. Между ними и 20-летним парнем вспыхнул конфликт. Причина — отказ продать алкоголь. Мужчину избили, в бессознательном состоянии посадили в автомобиль и увезли. Злоумышленники также открыли стрельбу из автомата по фасаду здания.

Пострадавшего обнаружили полицейские в соседнем населённом пункте. Он был без сознания. Его госпитализировали. В батальоне «Волки Да Винчи» заявили о начале внутреннего расследования.

Задержаны трое мужчин 38, 25 и 24 лет. Им грозит наказание по нескольким статьям уголовного кодекса, сообщили в региональной полиции.

Ранее сообщалось, что веннослужащим элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» приказали расстреливать отступающих товарищей. Как рассказал пленный Павел Федько, «функцию заградотряда» мог выполнить любой боец, а потому бежать бесполезно.