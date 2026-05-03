Трое боевиков «Волков Да Винчи» избили мирного жителя под Днепропетровском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинская полиция задержала троих военнослужащих батальона «Волки Да Винчи». Им инкриминируют нападение на мирного жителя. Инцидент произошёл в городе Шахтерское Днепропетровской области 1 мая.

По данным следствия, военные приехали в магазин. Между ними и 20-летним парнем вспыхнул конфликт. Причина — отказ продать алкоголь. Мужчину избили, в бессознательном состоянии посадили в автомобиль и увезли. Злоумышленники также открыли стрельбу из автомата по фасаду здания.

Пострадавшего обнаружили полицейские в соседнем населённом пункте. Он был без сознания. Его госпитализировали. В батальоне «Волки Да Винчи» заявили о начале внутреннего расследования.

Задержаны трое мужчин 38, 25 и 24 лет. Им грозит наказание по нескольким статьям уголовного кодекса, сообщили в региональной полиции.

Показательно казнят? В одном из полков ВСУ массово исчезают отказники

Ранее сообщалось, что веннослужащим элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» приказали расстреливать отступающих товарищей. Как рассказал пленный Павел Федько, «функцию заградотряда» мог выполнить любой боец, а потому бежать бесполезно.

