Против экс-главы сети аптек «Курская фармация» Осипова завели уголовное дело
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Против бывшего руководителя аптечной сети «Курская фармация» возбуждено уголовное дело. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в мессенджере MAX, Игорь Осипов подозревается в превышении должностных полномочий.
Причиной для разбирательства послужила проверка, инициированная главой региона ещё в августе 2025 года. Тогда Хинштейн поручил региональному министерству финансов и бюджетного контроля проанализировать использование субсидии, выделенной аптечной сети. Общая сумма средств, перечисленных «Курской фармации» из областного бюджета, превысила 65 миллионов рублей. По итогам анализа Осипов был освобождён от занимаемой должности. Теперь СК возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ о превышении служебных полномочий.
Напомним, в декабре Хинштейн поручил уволить главу «Курской фармации». Причина — постоянные срывы поставок льготных лекарств. «Курская фармация» — компания, полностью принадлежащая Курской области. Она отвечает за обеспечение льготников региона необходимыми лекарственными препаратами.
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