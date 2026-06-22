Трудноуправляемая ситуация: Минск заявил о вынужденном ответе на угрозы вместе с Москвой

Минск и Москва вынуждены отвечать на возникающие угрозы в условиях глобальной нестабильности. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета в ходе виртуального круглого стола «Милитаризация Европы». Мероприятие организовало постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ.

«Белоруссия и Россия вынуждены отвечать в оборонной и превентивной манере, но не ограничены этим», — говорится в сообщении.

Дипломат констатировал наличие в мире тенденций к эскалации. По его оценке, текущая ситуация становится трудноуправляемой. В этой связи Белоруссия и Россия вынуждены принимать ответные меры оборонительного и превентивного характера. При этом Секрета подчеркнул, что действия союзников не ограничиваются только оборонной сферой. Он отметил, что Минск и Москва активно продвигают мирные инициативы. Их цель заключается в предотвращении наиболее опасных вариантов развития международной обстановки.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале высказал мнение о возможных ударах Киева по белорусской территории. Парламентарий связал гипотетическое развитие событий с желанием украинского руководства удержать власть через эскалацию. Дмитрук допустил применение беспилотников и диверсий против инфраструктуры республики, но исключил сухопутную операцию из-за нехватки ресурсов у ВСУ. При этом он отмечал, что подобные действия рассматриваются в том числе как попытка давления на Минск как на союзника Москвы и смена власти в республике.