Белоруссия в состоянии обеспечить свой суверенитет, уверен Песков

Кремль выразил уверенность в способности белорусского руководства отстаивать свой суверенитет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал таким образом угрозы Владимира Зеленского относительно возможной атаки на военную технику, размещённую в Белоруссии вдоль украинской границы.

Песков назвал подобные заявления Зеленского агрессивными и расценил их как недопустимое вмешательство во внутренние дела и нарушение суверенитета другого государства.

«Мы не сомневаемся в способности белорусского руководства обеспечить суверенитет своей страны», — подчеркнул представитель Кремля.