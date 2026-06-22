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Регион
22 июня, 10:53

Белоруссия в состоянии обеспечить свой суверенитет, уверен Песков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кремль выразил уверенность в способности белорусского руководства отстаивать свой суверенитет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал таким образом угрозы Владимира Зеленского относительно возможной атаки на военную технику, размещённую в Белоруссии вдоль украинской границы.

Песков назвал подобные заявления Зеленского агрессивными и расценил их как недопустимое вмешательство во внутренние дела и нарушение суверенитета другого государства.

«Мы не сомневаемся в способности белорусского руководства обеспечить суверенитет своей страны», — подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее Зеленский выступал с угрозами в адрес белорусского лидера, заявляя о неких установках вдоль границы, координирующих огонь. Это произошло вскоре после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Александр Лукашенко назвал случившееся открытым фашизмом и заявил, что ждёт ответа от Киева, предупредив: провокации и попытки втянуть республику в конфликт могут обернуться неприятными последствиями.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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