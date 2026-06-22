«Агрессивная активность»: Представитель РФ при ООН резко осудила планы Израиля в Сирии

Агрессивная активность Израиля остаётся основным фактором, подрывающим стабильность в Сирии. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совбеза ООН.

«Главным дестабилизирующим фактором по-прежнему остаётся агрессивная активность Израиля против САР. Решительно осуждаем планы Западного Иерусалима зацементировать своё незаконное присутствие в оккупированных районах, а также непрекращающиеся вылазки вглубь территории САР — будь то наземные или воздушные операции», — заявила она.

Евстигнеева указала, что в стране за последние полтора года появились признаки постепенной стабилизации. В частности, продолжаются процессы, связанные с восстановлением единого государственного пространства и развитием органов власти. Однако, по её оценке, Дамаск по-прежнему сталкивается с серьёзными вызовами, среди которых внутренние противоречия и влияние внешних государств.

Дополнительную нагрузку на население, по её словам, создали паводки в районе Евфрата. Последствия стихии затронули десятки тысяч человек, а объектам инфраструктуры был нанесён ущерб. Евстигнеева подчеркнула необходимость поддержки долгосрочных программ развития и укрепления государственных механизмов. Она напомнила, что Россия продолжает взаимодействие с Сирией и сохраняет образовательные программы для сирийских граждан.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп склоняется к мысли подключить сирийские войска к борьбе против шиитской группировки «Хезболла» на территории Ливана. Он отметил, что разочарован действиями военных Израиля, которые лишь безрезультативно уничтожают инфраструктуру. Трамп уверен, что лидер Сирии Ахмед аш-Шараа сумеет действовать против движения более избирательно.