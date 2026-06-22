«Этому нет оправдания»: Такер Карлсон публично разорвал с республиканцами после 35 лет верности

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что прекращает поддержку Республиканской партии, которую отстаивал десятилетиями. Его резкое высказывание прозвучало в эфире собственного шоу.

Ведущий подчеркнул, что теперь полностью исключает политическую лояльность к республиканцам. По его словам, шансов на это не осталось.

Причиной разрыва Карлсон назвал недостаток преданности национальным интересам со стороны партийного руководства. Он задался риторическим вопросом: как можно поддерживать силу, которая не хранит верность стране.

Журналист напомнил, что всю сознательную жизнь голосовал именно за республиканцев. Стаж последовательной защиты их позиций насчитывает 35 лет.

Однако текущее положение дел он счел неприемлемым. «Этому невозможно найти оправдание», — заключил ведущий, комментируя действия своей бывшей политической команды.

Напомним, решение президента США Дональда Трампа начать военную кампанию против Ирана в 2026 году привело к его конфликту с Карлсоном. Журналист, ранее один из самых влиятельных сторонников главы Белого дома, резко осудил военные действия, назвав их «абсолютно отвратительными и злыми», и заявил, что сожалеет о своей поддержке на выборах 2024 года, поскольку чувствует себя преданным из-за того, что Трамп нарушил ключевые предвыборные обещания, в первую очередь — обещание положить конец зарубежным войнам.

Карлсон обвинил президента в действиях в интересах Израиля в ущерб Америке и в итоге объявил о выходе из Республиканской партии, считая её «предавшей» граждан США. Трамп, в свою очередь, публично унижал Карлсона в соцсетях, называя его «недостаточно умным и дураком», неспособным понять его политику, и исключил его из движения MAGA. Их конфликт, дошедший до личной перепалки в Овальном кабинете, стал символом глубокого раскола внутри консервативного движения по вопросам внешней политики.

Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель и медиаперсона, получивший наибольшую известность как ведущий самого рейтингового вечернего шоу на Fox News (2016–2023), где он сформировал идеологию трампизма и жёстко критиковал либеральный истеблишмент, иммиграционную политику и внешнеполитические интервенции США. После внезапного увольнения с Fox News весной 2023 года он запустил собственное шоу в соцсети X (Twitter), а в феврале 2024 года взял нашумевшее интервью у Владимира Путина, став первым западным журналистом такого уровня, сделавшим это с начала конфликта на Украине, что закрепило за ним статус одного из самых влиятельных и противоречивых голосов в современных американских медиа.