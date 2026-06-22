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22 июня, 19:43

«Этому нет оправдания»: Такер Карлсон публично разорвал с республиканцами после 35 лет верности

Такер Карлсон объявил об отказе поддерживать Республиканскую партию

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что прекращает поддержку Республиканской партии, которую отстаивал десятилетиями. Его резкое высказывание прозвучало в эфире собственного шоу.

Ведущий подчеркнул, что теперь полностью исключает политическую лояльность к республиканцам. По его словам, шансов на это не осталось.

Причиной разрыва Карлсон назвал недостаток преданности национальным интересам со стороны партийного руководства. Он задался риторическим вопросом: как можно поддерживать силу, которая не хранит верность стране.

Журналист напомнил, что всю сознательную жизнь голосовал именно за республиканцев. Стаж последовательной защиты их позиций насчитывает 35 лет.

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Однако текущее положение дел он счел неприемлемым. «Этому невозможно найти оправдание», — заключил ведущий, комментируя действия своей бывшей политической команды.

Напомним, решение президента США Дональда Трампа начать военную кампанию против Ирана в 2026 году привело к его конфликту с Карлсоном. Журналист, ранее один из самых влиятельных сторонников главы Белого дома, резко осудил военные действия, назвав их «абсолютно отвратительными и злыми», и заявил, что сожалеет о своей поддержке на выборах 2024 года, поскольку чувствует себя преданным из-за того, что Трамп нарушил ключевые предвыборные обещания, в первую очередь — обещание положить конец зарубежным войнам.

Карлсон обвинил президента в действиях в интересах Израиля в ущерб Америке и в итоге объявил о выходе из Республиканской партии, считая её «предавшей» граждан США. Трамп, в свою очередь, публично унижал Карлсона в соцсетях, называя его «недостаточно умным и дураком», неспособным понять его политику, и исключил его из движения MAGA. Их конфликт, дошедший до личной перепалки в Овальном кабинете, стал символом глубокого раскола внутри консервативного движения по вопросам внешней политики.

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Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель и медиаперсона, получивший наибольшую известность как ведущий самого рейтингового вечернего шоу на Fox News (2016–2023), где он сформировал идеологию трампизма и жёстко критиковал либеральный истеблишмент, иммиграционную политику и внешнеполитические интервенции США. После внезапного увольнения с Fox News весной 2023 года он запустил собственное шоу в соцсети X (Twitter), а в феврале 2024 года взял нашумевшее интервью у Владимира Путина, став первым западным журналистом такого уровня, сделавшим это с начала конфликта на Украине, что закрепило за ним статус одного из самых влиятельных и противоречивых голосов в современных американских медиа.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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