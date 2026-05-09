9 мая, 00:39

«Мы угрожали»: Такер Карлсон сделал жёсткое заявление о России и Украине

Карлсон признал, что Россия начала СВО из-за угроз НАТО

Такер Карлсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Американский телеведущий Такер Карлсон в интервью немецкой газете Die Zeit заявил, что Запад спровоцировал Россию на начало спецоперации обещанием принять Украину в НАТО.

«Украина – не член НАТО. Россия начала СВО на Украине, потому что мы угрожали принять её в НАТО», – заявил Карлсон.

Журналист также раскритиковал Североатлантический альянс, назвав его излишним.

«Что такое НАТО? Американская сила для проецирования американской мощи в Европе. Европа должна защищать себя», – подчеркнул телеведущий.

По его словам, с Россией можно прекрасно ладить, и несколько лет назад европейские страны сами покупали у неё бензин.

«США ответственны за ваши нынешние проблемы с Россией», – резюмировал Карлсон.

Вместе с тем телеведущий жёстко прошёлся по положению со свободой слова в США и Европе. По его утверждению, наказывают только тех, кто говорит правду.

«В США, как и в Европе, наказываются только те, кто говорит правду. А лжецам всё сходит с рук», – добавил Карлсон.

Он отметил, что те, кто распространял ложь об оружии массового уничтожения у Саддама Хусейна или о ядерной угрозе со стороны Ирана, не боялись наказания. А вот любой, кто скажет то, что не нравится могущественным политикам, должен ожидать наказания.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп допустил продление перемирия после 11 мая. Американский лидер заявил, что рассматривает отправку своих представителей в Москву, если это поможет урегулированию конфликта и достижению мира на Украине.

Юния Ларсон
