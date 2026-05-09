Американский телеведущий Такер Карлсон в интервью немецкой газете Die Zeit заявил, что Запад спровоцировал Россию на начало спецоперации обещанием принять Украину в НАТО.

«Украина – не член НАТО. Россия начала СВО на Украине, потому что мы угрожали принять её в НАТО», – заявил Карлсон.

Журналист также раскритиковал Североатлантический альянс, назвав его излишним.

«Что такое НАТО? Американская сила для проецирования американской мощи в Европе. Европа должна защищать себя», – подчеркнул телеведущий.

По его словам, с Россией можно прекрасно ладить, и несколько лет назад европейские страны сами покупали у неё бензин.

«США ответственны за ваши нынешние проблемы с Россией», – резюмировал Карлсон.

Вместе с тем телеведущий жёстко прошёлся по положению со свободой слова в США и Европе. По его утверждению, наказывают только тех, кто говорит правду.

«В США, как и в Европе, наказываются только те, кто говорит правду. А лжецам всё сходит с рук», – добавил Карлсон.

Он отметил, что те, кто распространял ложь об оружии массового уничтожения у Саддама Хусейна или о ядерной угрозе со стороны Ирана, не боялись наказания. А вот любой, кто скажет то, что не нравится могущественным политикам, должен ожидать наказания.

